Deputado Felipe Orro solicita ciclovia em Corguinho e recuperação de rodovia entre Anastácio e Miranda

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro pede ao Governo do Estado a construção de uma ciclovia na rodovia MS-080, entre a entrada da cidade de Corguinho e o frigorífico NaturaFrig, localizado em Rochedo, atendendo a solicitação da Câmara de Corguinho por meio da indicação nº 001/2021, assinada por oito parlamentares do município.





Conforme o deputado, a construção da ciclovia com toda sinalização de alerta necessária, vai proporcionar mais segurança aos trabalhadores, atletas e motoristas que trafegam diariamente na MS-080.





“Queremos atender o clamor dos ciclistas e usuários da rodovia para prática de atividades físicas e moradores de Corguinho que trabalham em Rochedo e utilizam diariamente a MS-080 para deslocamento, especialmente os profissionais do frigorífico NaturaFrig”, explica.





MS-171





Felipe Orro solicitou atenção do governo para que sejam estendidos os serviços de recuperação na pista da rodovia MS-171, nos trechos mais críticos, a partir do km 70, entre Anastácio e Miranda. A indicação do parlamentar atende pedidos de autoridades e moradores da região que dão conta da necessidade do serviço de recuperação na rodovia.





"Já foram realizadas obras de recuperação em alguns pontos da rodovia. entretanto, moradores relatam que após o Km 70 existem buracos e desníveis na pista que oferecem risco aos seus usuários”, disse o deputado.





Os pedidos para construção da ciclovia em Corguinho e recuperação da MS-171 entre Anastácio e Miranda foram encaminhados ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia secretário de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel e ao diretor-presidente da AGESUL (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos), Emerson Antônio Marques Pereira.





ASSECOM