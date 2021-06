Casa Verde e Amarela: Governo Federal entrega 448 moradias em Campo Grande (MS)

Cerca de 1,8 mil pessoas serão beneficiadas com apartamentos nos residenciais Aero Rancho CH7 e Aero Rancho CH8. O investimento nos dois empreendimentos foi de R$ 42,2 milhões ©ILUSTRAÇÃO

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) entrega, nesta sexta-feira (7), 448 apartamentos a famílias de baixa renda da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No total, cerca de 1,8 mil pessoas serão beneficiadas com a casa própria. O ministro Rogério Marinho e o secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos, participam da cerimônia de repasse das chaves.





No Residencial Aero Rancho CH7, serão entregues 224 moradias. O empreendimento recebeu R$ 20 milhões em investimentos, entre recursos federais e contrapartida do governo do estado.





Já no Residencial Aero Rancho Ch8, outras 224 casas próprias serão entregues. Foram investidos aproximadamente R$ 21,5 milhões no empreendimento, combinando repasses federais e contrapartidas.





Os dois empreendimentos, que integram o Programa Casa Verde e Amarela, contam com apartamentos de 50 m², com dois quartos, sala e cozinha, além de creche, escola, posto de saúde e posto de segurança nas proximidades.





Serviço





Data: 4/6





Hora: 10h





Local: Avenida Vereador Thirson de Almeida e Avenida Graciliano Ramos, Jardim Aero Rancho, Campo Grande/MS





ASSECOM/MDR