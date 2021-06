RIBAS DO RIO PARDO| Após seis anos de criação, Polo Industrial Center conta agora com rede de água e energia elétrica

A ação beneficiará os empresários, que contribuem na geração de emprego e renda no Município

Após séries de medidas da atual Administração Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Polo Industrial estância Center Ribas, em funcionamento há seis anos, possui agora água encanada e energia elétrica.





A partir do diálogo com os cessionários do Polo Industrial, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico identificou que por conta da falta de estrutura muitos empresários estavam sendo prejudicados, para isso acionou as concessionárias fornecedoras de água e energia para instalação na região.





A água e energia beneficiará os empresários, que tanto contribuem na geração de emprego e renda de Ribas do Rio Pardo.





"Quando trabalhamos pelo desenvolvimento as coisas acontecem. É assim que a gestão está agindo. Queremos promover verdadeiramente o desenvolvimento econômico, proporcionando condições aos empreendedores para que gerem emprego e renda", comenta Lucien Rezende, Secretário de Desenvolvimento Econômico.





Agora, os cessionários serão convocados para iniciar as instalações em suas propriedades, sob pena de multa e devolução da área.





ASSECOM