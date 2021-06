Deputado é Teixeira reivindica iluminação pública na Vila do Polonês, em Campo Grande

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação reivindicando ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), em caráter de urgência, a instalação de iluminação pública na Rua João Félix Gonçalves, na Vila do Polonês, na Capital.





Segundo Teixeira os moradores sofrem com a falta de iluminação pública na altura do número 150, e pediram seu apoio junto às autoridades competentes para reverter esta situação, com a instalação de braços nos postes existentes em toda sua extensão.





“Importante ressaltar que além de estar diretamente ligada à segurança pública, a iluminação previne a criminalidade, orienta percursos e é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público no período noturno”, afirmou o parlamentar.





O deputado também ressaltou a importância do atendimento à reivindicação. “É imprescindível para proporcionar aos moradores daquela região de Campo Grande a segurança e a tranquilidade necessárias, uma vez que a melhora da qualidade do sistema de iluminação pública se traduz em melhor imagem da cidade, contribuindo, também, para o desenvolvimento social e econômico da população”, finaliza.





Por Gustavo Nunes