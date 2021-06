Deputado Zé Teixeira intercede por lombada eletrônica na MS-450, em Aquidauana

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação, na sessão plenária desta quarta-feira (16/06), solicitando providências quanto à instalação de lombada eletrônica, bem como sinalização horizontal e vertical na MS-450, no Distrito de Piraputanga, no trecho entre as localidades denominadas Bambuzal e Retiro Batista, em Aquidauana.





Segundo Teixeira a rodovia recentemente recebeu benfeitorias e um segmento ainda está em obras, com uma parte da pista interditada no trecho localizado após uma curva, e conforme relatos de cidadãos e matérias veiculadas na mídia, a estrada tornou-se uma opção para quem viaja até Campo Grande. “Existe a problemática de animais que fazem a travessia pela via, bem como a existência de residências às margens da rodovia, causando insegurança também aos moradores da região quando precisam atravessar a pista para se deslocarem, casos até de acidentes graves já registrados e, com a falta de sinalização o perigo é iminente, ainda mais levando-se em conta que motoristas ultrapassam o limite de velocidade permitido e dirigem em alta velocidade”, afirma o parlamentar.





O deputado ressalta que a intervenção dos órgãos fiscalizadores de trânsito é de suma importância para restabelecer e garantir a segurança dos usuários e para que possíveis acidentes evitados. “Assim, necessitam e contam com providências para a instalação de redutor de velocidade e sinalização viária adequada, conforme o reivindicado, em apoio ao município”, finaliza.





Por Gustavo Nunes