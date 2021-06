ARTIGO| Importa para onde vais, não onde esteves!

Autor: Wilson Aquino*

Por falta de opção ou orientação familiar, muitos indivíduos acabam encontrando e percorrendo caminhos tortos e errados que os conduzem a ambientes escuros e espinhosos, carregados de sofrimento e dor.





Depois de trilhar longas distâncias e por muito tempo, a maioria acaba por acreditar, erroneamente, que não há como retroceder e muito menos encontrar um novo e seguro caminho, que o conduza à salvação e à verdadeira felicidade.





Sempre é tempo de mudar. De abandonar maus hábitos e costumes; de escolher um outro modo e estilo de vida, deixando para trás tudo de ruim que fazia e lutar para conquistar uma vida digna, honrada, muito melhor.





Até mesmo o maior dos criminosos dentre os homens, ladrões, corruptos e assassinos podem obter o perdão de Deus depois de abandonarem seus crimes, se arrependerem realmente de tudo de mal que faziam e depois também de responderem aos órgãos de justiça dos homens.





Entretanto, há que se observar que o perdão de Deus só é obtido mediante a um verdadeiro e profundo processo de arrependimento dos crimes e pecados cometidos. Parece simples, mas não é. E nem deveria ser, em se tratando de uma relação com o Senhor a quem ninguém engana, pois Ele tudo sabe, tudo conhece, até mesmo aquilo que está escondido, guardado e sentido no mais profundo interior humano. Com o Senhor não se brinca.





Para um arrependimento verdadeiro, todo indivíduo precisa, necessariamente proceder da seguinte forma:

Reconhecer os erros e pecados que vinha cometendo; Prometer e cumprir não mais repeti-los; Comprometer-se a restituir tudo o que puder; Sentir pesar. Tristeza verdadeira pelos pecados cometidos; Perdoar a si e aos outros e dobrar os joelhos em oração a Deus. Aí então estará apto para receber o perdão do Senhor, que conforta, dá alegria e esperança de novos e bons tempos de vida.

O indivíduo precisa saber e entender o propósito da vida de todo ser humano na Terra. Todos vimos a ela para crescer e progredir e esse é um processo que leva a vida inteira. E que de todo bom caminho existente na vida, o melhor é aquele que conduz o homem à salvação. E esse está alicerçado nos mandamentos e ensinamentos de Deus, pois é Ele, o único que tem o poder de ajudar absolutamente todo indivíduo a sair da lama, do atoleiro da vida e conduzi-lo à luz, à alegria.





Devemos entender e acreditar na expiação de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Esse sacrifício nos permitiu voltarmos atrás dos caminhos errantes que trilhamos, sermos perdoados e aptos para seguir um novo e edificante caminho. Por isso é que no final, não importa onde esteves, mas sim para onde vais.





*Jornalista e Professor