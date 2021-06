RIBAS DO RIO PARDO| Prefeitura dispõe de vários projetos de habitação para o Município

Departamento de Habitação vem empenhando-se para garantir moradia digna aos cidadãos

A Prefeitura, por meio do Departamento de Habitação, vem trabalhando para garantir moradia digna à população de Ribas do Rio Pardo. Somente esse ano já estão em andamento diversos projetos.





Na região em torno do Campo da Associação quarenta A Ribas de Veteranos, onde já acontece a terraplanagem, serão construídas 85 casas, 55 com dois quartos, e as demais terão três quartos. O Município aguarda apenas os últimos trâmites burocráticos para dar início às inscrições, que podem ser financiadas pela Caixa Econômica Federal.





Além disso, outro projeto já foi autorizado para o início do processo de outras 95 moradias no Bairro Jardim das Acácias, próximo ao Conjunto Habitacional São Joaquim, também financiadas pela CEF.





Esse ano já foi lançado, em parceria com a Agehab, a inscrição virtual dos lotes urbanizados, modalidade em que o Município entra com o terreno, o Governo Estadual fornece o radier, e o restante cabe ao beneficiário. Para fazer a inscrição do lote urbanizado basta clicar aqui.





O Prefeito Municipal João Alfredo destaca que, com a geração de emprego apresentada após o anúncio do processo de industrialização é natural gerar especulação imobiliária, e que o Município tem trabalhado no compromisso da gestão de proporcionar moradia digna a quem vive em Ribas do Rio Pardo e a parceria com o Governo do Estado vem sendo fundamental nesse processo.





Em caso de dúvidas, o Departamento disponibiliza o contato de WhatsApp (67) 99914-3280.





ASSECOM