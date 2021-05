Transparência na Gestão Pública é tema de curso no TCE-MS

Direcionado aos jurisdicionados, servidores da Corte de Contas e sociedade, o curso EAD Transparência na Gestão Pública, será realizado dia 18 de maio das 8h às 12h. A capacitação é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Escola Superior de Controle Externo (Escoex).





Tendo como objetivo esclarecer e atualizar os participantes sobre a importância da Transparência na Gestão Pública, com ênfase no Controle realizado pelos Tribunais de Contas, o curso dividido em quatro módulos será ministrado pelos auditores de controle externo do TCE-MS, José Ricardo Paniagua Justino e Ana Claudia Pilla.





A coordenadora-geral da Escoex, Sandra Rose alerta que as vagas são limitadas, e o critério para participação do curso ao vivo será pela ordem de recebimento das inscrições, na plataforma de cursos EAD da Escoex do TCE-MS. “Quando as inscrições alcançarem a capacidade máxima para acesso à sala virtual, as inscrições serão encerradas”.









Por: Olga Mongenot