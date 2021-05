CAPITAL| Presidente Carlão elogia PL aprovado por unanimidade pelos vereadores instituindo “Kit Merenda Agricultura Familiar”

©Izaías Medeiros

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, elogiou a iniciativa do Projeto de Lei 10.040/21, que institui o Programa “Kit Merenda Agricultura Familiar”, aprovado durante a sessão ordinária desta terça-feira (11). O PL tramitou em regime de urgência e foi apresentado pelo vereador Delei Pinheiro e assinado por todos os vereadores.





“Trata-se de um Projeto importante neste período de Pandemia e além de garantir alimentação saudável às crianças da Capital, também incentiva a agricultura familiar. Com objetivo de distribuir um kit Merenda com produtos provenientes da agricultura familiar, contendo hortaliças e legumes para famílias inscritas no programa Bolsa Família do Governo Federal, cujas crianças estejam matriculadas na Rede Municipal de Ensino”, avaliou Carlão, reforçando o elogio ao vereador e 1º secretário da Casa de Leis, Delei Pinheiro.





Conforme prevê o Projeto de Lei, a distribuição deverá ocorrer durante o período da pandemia de Covid-19.





“É uma ação que possui dois eixos: distribuir alimentação saudável às crianças mencionadas no projeto, e estimular a agricultura familiar no município de Campo Grande”, reforça a justificativa.





Com a aprovação, o texto segue para sanção do prefeito Marcos Trad.





Por: Janaina Gaspar