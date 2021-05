SIDROLÂNDIA| Eleição suplementar do Município será realizada no dia 13 de junho

Depois de suspensão por conta da covid-19 e contaminação de candidatos cronograma é definido

Vanda Camilo (PP), prefeita interina de Sidrolândia, disputa a vaga com o ex-prefeito Enelvo Felino (PSDB) ©DIVULGAÇÃO

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) divulgou nesta terça-feira (18) a nova data para a eleição suplementar de Sidrolândia. A disputa na urna entre os candidatos Vanda Camilo (PP) e Enelvo Felini (PSDB) será dia 13 de junho.





Também foi publicado o novo calendário eleitoral para a disputa. Dia 22 de maio será a data limite para impugnar a candidatura das chapas que disputam a prefeitura. Também será no próximo sábado que será retomada a propaganda eleitoral no município.





No dia 29 de maio será proibida a prisão de candidatos, com exceção de flagrante delito. Esse também é o prazo limite para divulgação do quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o turno único de votação.





O eleitor de Sidrolândia também terá até o dia 3 de junho para requerer a segunda via do titulo eleitoral dentro do seu domicilio eleitoral. A propaganda eleitoral seguirá até o dia 10 de junho, mesma data limite para realização de debate entre os candidatos.





A votação começará às 07h do dia 13 de junho e terá turno único. A urnas eletrônicas serão encerradas a partir das 17h. A cidade é administrada pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Vanda, que disputará a vaga no Executivo.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriela Couto