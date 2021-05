Deputado Zé Teixeira e prefeito Juliano solicitam mais investimentos para Ivinhema

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das famílias que residem em Ivinhema, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) esteve junto com o prefeito do município, Juliano Ferro (DEM) e seu chefe de gabinete Tutinha, e também com o deputado federal Vander Loubet, solicitando ao secretário de Infraestrutura (Seinfra), Eduardo Riedel, que sejam promovidos investimentos no setor de infraestrutura do município.





Durante a reunião realizada hoje (18/05), na Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, foram entregues projetos para o recapeamento das ruas e avenidas de Ivinhema, bem como, a drenagem e asfalto no Distrito de Amandina.





De acordo com o deputado Zé Teixeira, a audiência foi muito positiva, uma vez que, há interesse do Governo em viabilizar melhorias para todo o Mato Grosso do Sul. “O Governador Reinaldo Azambuja e o secretário da Seinfra, Eduardo Riedel, estão executando obras nos quatro cantos do Estado. Acredito que o Governo atenderá também o município de Ivinhema”, afirmou o parlamentar.





Zé Teixeira destaca que os pleitos protocolados hoje na Seinfra serão entregues pelo prefeito de Ivinhema ao Governador Reinaldo Azambuja, na próxima sexta-feira (21/05). Segundo o deputado, Reinaldo cumprirá agenda em Nova Andradina e terá uma audiência com o prefeito Juliano.





Gestão Eficiente – O deputado Zé Teixeira aproveitou para enaltecer o trabalho do prefeito Juliano quanto à sua administração à frente de Ivinhema. O parlamentar contou que, de acordo com os relatos do prefeito, o município tem em caixa R$ 12 milhões de reais que foram economizados pelo executivo municipal. “A notícia boa que recebi é que o município tem um capital significativo, fruto da sua seriedade e competência do prefeito Juliano, para somar com os recursos destinados pelo deputado federal Vander Loubet e também com os investimentos substanciais do Governo do Estado, visando a realização das obras de infraestrutura no município e também no Distrito de Amandina” disse o parlamentar.





Zé Teixeira complementa. “Temos que aplaudir o trabalho do prefeito Juliano que, com cinco meses de mandato, promoveu uma economia significativa para o município. Confesso que fiquei muito feliz por tê-lo ajudado na sua eleição e também por saber que ele está fazendo uma gestão aberta, transparente, voltada para atender as necessidades da população de Ivinhema”, finaliza o parlamentar.





Por: Gustavo Nunes