Senadora Soraya Thronicke vai compartilhar R$ 3,2 milhões em emendas na área da saúde com vereadores do PSL

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

De forma inédita e inovadora em Mato Grosso do Sul, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) anunciou, nesta quarta-feira (26/05), durante videoconferência com os 16 vereadores do partido no Estado, o compartilhamento de R$ 3,2 milhões em emendas destinadas para a área da saúde com os parlamentares municipais da sigla nos municípios de Amambai, Batayporã, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Douradina, Itaporã, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Rio Brilhante, Rio Verde e Selvíria.





Segundo Soraya Thronicke, essa iniciativa foi o formato encontrado para distribuir os recursos na área da saúde para o maior número possível de municípios de Mato Grosso do Sul. “Na prática, vou destinar R$ 200 mil para cada vereador do PSL, totalizando R$ 3,2 milhões, para serem investidos nas suas respectivas cidades. No caso de Amambai, Cassilândia, Douradina e Selvíria, serão R$ 400 mil, pois essas cidades têm dois vereadores do partido”, detalhou.





A parlamentar sul-mato-grossense lamenta o fato de poder destinar apenas R$ 200 mil por vereador do partido, mas é o que dispõe no momento. “Gostaria muito de atender outras áreas além da saúde, mas, infelizmente, o cobertor é curto e esse é o valor que tenho de emendas para compartilhar com os nossos vereadores. Porém, nenhum município está sendo priorizado na comparação com outros, já que o critério para a distribuição é a quantidade de vereadores, sendo uma forma justa e igualitária”, informou.





Os vereadores do PSL terão total liberdade para prospectar com os hospitais e demais unidades de saúde dos seus respectivos municípios as demandas para destinar a emenda de R$ 200 mil. “O recurso da emenda só pode ser aplicado na área de saúde e o valor, apesar de não ser muito, é maior do que muitos deputados estaduais destinam para os municípios de Mato Grosso do Sul”, lembrou a senadora, comunicando que o Gabinete em Brasília vai oficiar todos os 16 vereadores.





Dos R$ 200 mil, R$ 100 mil serão para estruturação, ou seja, podem ser destinados para a compra de equipamentos ou investimentos, como construir uma sala em um posto de saúde ou comprar um raio-X, macas, ar-condicionado. Já os outros R$ 100 mil são de fundo a fundo, isto é, vão direto para os cofres das prefeituras dos 12 municípios contemplados para serem aplicados no custeio da saúde pública, ou seja, podem ser investidos para pagar contas do posto de saúde.





Na avaliação do vereador Arthur Barbosa de Souza Filho, de Cassilândia (MS), a iniciativa da senadora Soraya Thronicke é muito importante para o município. “Aqui em Cassilândia, o PSL tem dois vereadores e, portanto, vamos receber R$ 400 mil. Por isso, eu e o meu colega, o vereador Luiz Fernando de Souza Oliveira, só temos a agradecer essa decisão da senadora de repartir essas emendas com os vereadores. Isso é muito importante para nós”, afirmou.





Já o vereador Joanes Pimentel Vieira, de Rio Verde (MS), considera sem precedentes a medida tomada pela senadora. “É maravilhosa essa iniciativa, jamais eu esperava por isso. Nunca tive notícias de algo assim feito por outro parlamentar da bancada federal de Mato Grosso do Sul os vereadores dos seus partidos. A senadora Soraya Thronicke só tem feito coisa boa para o nosso município, pois ano passado foram R$ 175 mil para a área de saúde e mais R$ 700 mil para a orla de Rio Verde”, lembrou, completando que já vai percorrer as unidades de saúde da cidade para levantar as demandas.





Para o vereador Paulo Sérgio, de Amambai (MS), a decisão da senadora Soraya Thronicke demonstra que ela tem um olhar especial para os municípios de Mato Grosso do Sul que têm vereadores do PSL. “Essa iniciativa vai ajudar em muito o nosso município, principalmente neste momento da pandemia da Covid-19. Vamos anunciar no plenário da Câmara Municipal a vinda desses R$ 200 mil para cada vereador do PSL e destacar que a senadora está fazendo um mandato diferenciado”, finalizou.​





ASSECOM