Senadora Soraya Thronicke intermedia área para a construção do mercado e da feira do produtor em Ponta Porã

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

A senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) está intermediando a possível doação de área pertencente à União para a construção do Mercado do Produtor e da Feira do Produtor na cidade de Ponta Porã (MS). “Apoiar o setor produtivo é gerar emprego e renda. Neste caso, estamos colaborando para fazer movimentar a cadeia do comércio em Ponta Porã, contribuindo para a instalação de um importante mercado e a feira do produtor. Será um polo que vai beneficiar inclusive os agricultores da região da fronteira e a própria população”, pontuou.





A parlamentar sul-mato-grossense tratou dessa questão durante reunião realizada na quarta-feira (26/05), na sede da SPU/MS (Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul), em Campo Grande (MS), com o superintendente Luiz Ribeiro Rosa e com o secretário municipal de Desenvolvimento Regional, Indústria, Comércio e Turismo de Ponta Porã, Caio Augusto César de Souza Moraes, que representou o prefeito Hélio Peluffo.





O município de Ponta Porã tem o maior assentamento de Reforma Agrária da América Latina, o Assentamento Itamarati, além de outros seis: Aba da Serra, Dorcelina Folador, Corona, Boa Vista, Nova Era e Cabeceira do Apa. Também há 26 cooperativas da agricultura familiar, somando um total de 3.362 famílias que serão beneficiadas com a implantação de um local adequado para a comercialização da produção desses locais.





A Superintendência do Patrimônio da União sinalizou de forma positiva para a doação da área e, em breve, as obras das construções devem ser iniciadas. Atualmente, Ponta Porã tem uma demanda doméstica de R$ 2,5 milhões por mês em hortifrútis, sendo que mais de 90% desses produtos são adquiridos em outras cidades e até mesmo outros Estados. O Mercado do Produtor e a Feira do Produtor vão estimular os assentados e cooperados da agricultura familiar para atenderem essa demanda, mantendo esse importante fluxo de renda no município.





Diante disso, o apoio da senadora Soraya Thronicke é essencial para a consolidação do projeto, auxiliando na articulação junto à SPU/MS para a doação da área e a instalação dos dois empreendimentos, que serão muito importantes para Ponta Porã, tanto para os agricultores familiares, que terão um local específico para a comercialização de seus produtos, quanto para toda população, que passará a contar com um espaço amplo e moderno para aquisição desses produtos.





Também participaram da reunião o procurador-adjunto da Prefeitura de Ponta Porã, Jadson Gonçalves, o assessor jurídico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Regional, Indústria, Comércio e Turismo de Ponta Porã, Cristian Aleixo, o assessor parlamentar da senadora, Rhiad Abdulahad, e o secretário-geral do PSL de Mato Grosso do Sul, Paulo de Mattos, entre outros.













ASSECOM