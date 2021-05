TRÊS LAGOAS| Casa do Artesão realiza Exposição de Orquídeas de 04 a 05 deste mês no Município

A Diretoria de Cultura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC), realizará de 04 a 05 de Junho, na Casa do Artesão, a Exposição de Orquídeas.





Realizado pelo Orquidário Santa Ana, da cidade de Mirandópolis-SP, a exposição já acontece há cinco anos na Casa do Artesão e, neste ano, em razão da Pandemia, o acesso será mais limitado para controle da quantidade de pessoas no salão.





Para segurança de todos, será exigido o uso obrigatório de máscara e disponibilizado álcool em gel na entrada da exposição.





De acordo com o orquidófilo, Donizete Corte, “serão expostas várias espécies de orquídeas em especial uma das mais cobiçadas entre os colecionadores a Cattleya Walkeriana em sua plena floração. Os visitantes poderão adquirir desde de mudas pequenas a plantas já adultas e tudo para o cultivo de Orquídeas, como substratos, adubos nacionais e importados”, disse.





Para Donizete, além de hobby, as orquídeas ocupam também a função terapêutica, segundo relatos de clientes que são apaixonadas pelas orquídeas.





“Passar horas todos os dias com elas acalma e controla a ansiedade e mantém as pessoas concentradas. E a melhor recompensa que temos é na floração. Neste momento em que as pessoas estão passando mais tempo em casa, é uma boa opção começar a cultivar as orquídeas. Além da oportunidade de adquirir uma espécie, durante a exposição você também poderá tirar suas dúvidas de como cuidar e ter bons resultados com suas orquídeas





O Orquidário Santa Ana já está no mercado há mais de 6 anos, proporcionando às pessoas a oportunidade de ter em casa uma bela orquídea, seja para hobby ou terapia, elas também decoram o ambiente deixando mais leve, próximo à natureza e mais aconchegante.





Donizete lembra ainda que a exposição será uma ótima oportunidade para os amantes das plantas adquirirem conhecimento e explicações sobre o cultivo de determinadas espécies.





