RIBAS DO RIO PARDO| Técnicos e secretários escolares participam de oficina de capacitação

Na última semana, na biblioteca SESI, técnicos e secretários escolares juntamente com o Secretário de Educação, Nizael Flores de Almeida, participaram de um curso de capacitação ministrado pelo analista de suporte da Plataforma Gênesis João Marcos Ferreti Santos. O objetivo da oficina foi auxiliar no controle de matrículas de alunos, no diário de classe, no planejamento de aulas e nos conteúdos programáticos.





Com essa capacitação é possível um maior controle da Secretaria de Educação na parte pedagógica junto a inspeção escolar, reforçando todos os itens do sistema para uma alimentação de dados correta e eficaz, auxiliando na Gestão Institucional do Município.





Com esses dados, a plataforma permitirá realizar uma consulta de relatórios consolidados.





