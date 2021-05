Senadora Soraya Thronicke envia R$ 1,2 milhão para ciclovia e orquestra indígena de Campo Grande

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

Em videoconferência nesta segunda-feira (31/05), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) informou ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), o envio de emenda individual no valor de R$ 1,2 milhão para ser utilizado na ciclovia dos bairros Moreninhas e para a compra de instrumentos musicais para Orquestra Indígena da Aldeia Urbana Darci Ribeiro. “Do total, R$ 1.150.000 será para a integração das ciclovias existentes na Capital com a região das Moreninhas, enquanto os R$ 100 mil restantes vão para a aquisição de instrumentos musicais para a orquestra a pedido do maestro Eduardo Martinelli”, detalhou.





Segundo Soraya Thronicke, com a conclusão dessa obra, será possível integrar a ciclovia da região das Moreninhas com as ciclovias dos outros bairros de Campo Grande. “Trata-se de uma obra de grande importância, pois traz segurança para as pessoas que se utilizam de bicicletas como principal meio de transporte”, ressaltou, completando que os instrumentos musicais vão contribuir com o trabalho do maestro Eduardo Martinelli de levar musicalização para as crianças indígenas da Capital, iniciado em 2016 na Aldeia Urbana Darci Ribeiro.





O prefeito Marquinhos Trad agradeceu a iniciativa da senadora Soraya Thronicke e destacou que a ciclovia é de extrema importância para a viabilidade urbana do município, pois, com ela, a extensão de vias para ciclistas na cidade vai totalizar 96 quilômetros. “Agradeço de coração a senadora e, no decorrer da aplicação do recurso, vou prestar contas da utilização dessa emenda”, declarou.





O vereador Alírio Vilasanti (PSL), que também participou da videoconferência, aproveitou para informar ao prefeito de Campo Grande sobre a decisão inédita e inovadora da senadora Soraya Thronicke de compartilhar R$ 3,2 milhões em emendas destinadas para a área de saúde com os parlamentares municipais da sigla no Estado, ficando R$ 200 mil para cada um. “Já vou me reunir com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande para definir onde vamos aplicar os R$ 200 mil dos quais tenho direito no compartilhamento”, detalhou.





Também participou da reunião virtual o assessor parlamentar da senadora Soraya Thronicke em Mato Grosso do Sul, o advogado Rhiad Abdulahad, que se colocou à disposição do prefeito Marquinhos Trad para intermediar as demandas da Prefeitura Municipal com a parlamentar sul-mato-grossense. “O prefeito pode me procurar para que possamos trabalhar na aproximação da Prefeitura com o mandato da senadora Soraya Thronicke, visando atender os pleitos do município”, finalizou.​





ASSECOM