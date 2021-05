RIBAS DO RIO PARDO| CREAS promove reencontro entre pai e filha após 25 anos de separação

Filha veio de Três Lagoas para reencontrar e levar o pai de volta pra casa

A Secretaria de Assistência Social e o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), promoveram na última sexta (28), um reencontro entre o pai, Getúlio Alves da Silva, de 73 anos, com a filha Lucilene Alves da Silva, de 44 anos.





A filha Lucilene, foi contactada pelo CREAS, que fazia atendimento e acompanhamento social com Getúlio, ela veio de Três Lagoas acompanhada do esposo e da sobrinha para levar o pai de volta para casa, que retomará sua vida com dignidade e o amor da família.





Lucilene Alves, a filha caçula, agradece “agora é só felicidade né? Aproveitar. Agradecer a Deus, agradecer a vocês por tudo. A todos vocês que trabalharam para que isso acontecesse. Só felicidade. Aproveitar meu pai. O tempo que a gente ficou longe.”





O pai, Getúlio Alves, fala sobre o sentimento durante o reencontro com a filha “muito contente, muita alegria viu? E muito agradecimento a vocês. Bacana. Muito agradecimento a vocês. Muita alegria para voltar para casa.”





A Diretora do CREAS, Jaqueline Arimura fala sobre o trabalho dos técnicos “nós primeiramente recebemos denúncias de negligências, muitas vezes de situações que o idoso está passando e foi assim que conseguimos chegar até a casa do Seu Getúlio”. E comenta sobre o trabalho do CREAS com moradores de rua também “nós fazemos serviço de abordagem e encaminhamentos. Cada morador de rua a gente conseguiu encaminhar para o mercado de trabalho, pra família, alguns permanecem em um hotel pois são pessoas em situação de doença e outros estão trabalhando. Procuramos cuidar de cada caso individualmente e cuidamos para que novas pessoas não fiquem em situação de rua”.





A Secretária de Assistência Social, Guiomar Soares comenta “o principal motivo dessas conquistas, seja das internações voluntárias, a recolocação no mercado de trabalho e os casos como esses de reencontros, tem como principal motivo o novo jeito de pensar da Assistência Social que nós implementamos, em que os técnicos e os demais profissionais recebem todo o apoio para desenvolverem seus trabalhos”.





Quem souber um caso de negligência ou violência contra idosos, pode acionar o disque 100 para formalizar e registrar a denúncia. Para caso semelhante, de pessoa ou idoso que deseja reencontrar seus familiares distantes e que perdeu o contato, pode procurar o CREAS pelo telefone: (67) 3238-1819.





ASSECOM