RIBAS DO RIO PARDO| Alunas da Escola São Sebastião expõem na Feira Municipal a execução do Projeto TRIBOS nas Trilhas da Cidadania

O projeto oferece uma experiência social e inovadora aos participantes

O Projeto Tribos nas Trilhas da Cidadania, vem despertando nos alunos da Escola São Sebastião uma experiência sociocultural inovadora. Neste final de semana duas alunas participantes foram à Feira Municipal expor a execução do Projeto.





A trilha seguida pela aluna Mical Gabrielli dos Santos Souza, do 7º ano, é a do Meio Ambiente, em que ela pôde fazer reciclagem de garrafas pets para cultivar cebolinhas e jiló de forma totalmente orgânica livre de agrotóxicos, e estar distribuindo aos visitantes da Feira Municipal as mudas juntamente com uma cartinha de instrução de como cuidar da planta. A aluna desenvolveu também um inseticida orgânico, para evitar o uso de agrotóxicos nos cultivos.





Já a trilha seguida por Maiany Camille dos Santos Souza, também do 7º ano, é a da cultura, em que a aluna fez um resgate histórico por meio da fotografia de prédios e pontos turísticos da cidade e expôs o resultado aos visitantes da Feira.





As professoras responsáveis Amanda Cristina Munhoz e Francieli Daiane Zanquetta Pinho da Silva se dizem orgulhosas das alunas, que estiveram empenhadas desde o ínicio no desenvolvimento do projeto.





O projeto TRIBOS é desenvolvido pela ONG Parceiros Voluntários, do Rio Grande do Sul, certificado pela UNESCO e reconhecido como uma Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil, realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC).





ASSECOM