Sanesul assina ordem de serviço para perfuração de mais um poço em Bataguassu

O BAT-012 é o segundo poço autorizado este ano para ao município. Ele vai reforçar o sistema de abastecimento da cidade de Bataguassu. É uma maior produção de água, garantindo de forma segura e eficiente a água tratada para toda a população.

Perfuração do poço BAT-013, esse já está sendo executado e vai atender o sistema central de Bataguassu ©Melissa Schmidt

Está autorizada a perfuração de mais um poço em Bataguassu. A Sanesul vai ampliar a capacidade de produção de água para melhor atender a população. O recurso para essa obra é próprio da empresa e no valor de R$ 343.500,00 reais.





O BAT-012, como é denominado, gera uma expectativa de vazão em até 60m³/hora. Com a autorização, a perfuração deverá começar neste mês de maio e será acompanhada pela equipe de profissionais da Gerência de Manutenção (Gema) da Sanesul.





Este poço foi planejado para atender o Sistema São João, que hoje é composto por mais 2 poços, 2 reservatórios e atende 2.414 imóveis.





“O BAT-012 vem para reforçar a produção de água do São João que abastece uma grande região com muitos imóveis. São os bairros Campo Grande, São João, Bongiovani, Vila Nova, São Francisco e Modelo II", explica o super da unidade Sanesul em Bataguassu Francisco Lopes Cardoso Junior.





MAIS POÇOS EM EXECUÇÃO EM BATAGUASSU (BAT-013)





A Sanesul já começou a perfuração de outro poço autorizado anteriormente, é o BAT-013 (imagem na foto) que vai atender o Sistema Central de Bataguassu. Esse investimento é de R$ 331.050,00 com recurso da própria empresa. A expectativa é de que ele tenha uma capacidade de vazão de até 80m³/hora. Ele vai atender a demanda dos bairros do Sistema Central na parte baixa e alta: o Modelo I e III, América I, II e III, Santa Maria, Centro,Real, Solito, Santa Rosa, São Pedro, Novo Horizonte. Acapulco e Santa Luzia.





Investimento em água tratada - Na atual gestão do governo do estado, a Sanesul vem investindo R$ 2,8 milhões de reais apenas no sistema de abastecimento de água da cidade.





Atualmente, o Sistema de abastecimento de água (SAA) em Bataguassu é dividido por:





O fornecimento de água tratada na cidade de Bataguassu é dividido em 3 sistemas:





O primeiro chamado de Sistema Central, composto por 5 poços em produção com a vazão total de 186 m³/hora. E uma capacidade de reservação com apoio de 3 reservatórios (um apoiado e dois elevados) que juntos somam 930 m³ de água tratada.

Área onde está sendo perfurado o poço BAT-013.São 5.382 ligações ativas

O segundo é o Sistema São João, composto de 2 poços com produção total de 67m³/hora, que atende hoje 2.414 ligações de água, e dois reservatório com capacidade total de 130m³.





Por fim, o sistema Nova Porto XV, distrito de Bataguassu, composto por mais 2 poços com produção de água no total de 47m³/hora, e um reservatório com capacidade de 100 m³ de armazenamento. São 1.163 ligações ativas.





ACOM/SANESUL