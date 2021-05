Santander seleciona projetos sociais voltados para pessoa idosa, criança e adolescente

Conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa podem indicar projetos nos links dos programas, até o dia 7 de junho

Iniciativas selecionadas serão atendidas pelos programas Amigo de Valor e Parceiro do Idoso do Banco

O Santander Brasil está recebendo inscrições dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa para a seleção de novos projetos de apoio a esses públicos. O Banco, por meio de seus programas de mobilização social Amigo de Valor e Parceiro do Idoso, atua no fortalecimento da rede de proteção de garantia de direitos com a arrecadação de recursos para iniciativas de todo o Brasil, por meio de contribuições que podem ser dedutíveis de imposto de renda. As inscrições para ambos os editais foram prorrogadas até o dia 7 de junho e podem ser feitas nos links do Amigo de Valor e do Parceiro do Idoso.





Os programas do Santander já apoiaram mais de 800 iniciativas de enfrentamento às violações dos direitos de crianças, adolescentes e idosos em diversos municípios brasileiros. Só em 2020 foram direcionados R$ 15,7 milhões para 59 projetos apoiados pelo Amigo de Valor e outros R$ 9 milhões para 34 projetos apoiados pelo Parceiro do Idoso.





Veja como inscrever projetos no Amigo de Valor:

Quem pode participar: Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente de cidades onde o Santander está presente, que tenham até 1,5 milhão de habitantes e IDH até 0,749; Perfil dos projetos: projetos, programas e serviços dedicados à promoção, proteção e defesa da garantia de direitos da criança e do adolescente a partir da oferta de atendimento direto a essa população. Os projetos devem estar pautados nos diagnósticos, planos municipais e estaduais sobre a situação dos direitos de crianças e adolescentes; Público beneficiado: crianças e adolescentes; Seleção: a divulgação dos projetos selecionados está prevista para agosto; Campanha: a campanha de mobilização de recursos está prevista para acontecer a partir de agosto; Repasse: o repasse dos recursos para implementação dos projetos é realizado em dezembro, diretamente aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. O acompanhamento da execução é feito ao longo de 2022; O link para inscrição é o: https://investidor.bussolasocial.com.br/ponteaponte_santander/editais/amigo_de_valor_2021 .

Veja como inscrever projetos no Parceiro do Idoso:

Quem pode inscrever: Conselhos Municipais dos Direitos do Idoso de cidades onde o Santander está presente, que tenham até 1,5 milhão de habitantes e IDH até 0,749; Perfil dos projetos: iniciativas que atuem na garantia de direitos de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade ou que tiveram seus direitos ameaçados ou violados, definidas de acordo com a realidade e as prioridades locais; Público-alvo beneficiado: idosos; Seleção: a divulgação dos projetos selecionados está prevista para agosto; Campanha: a campanha de mobilização de recursos está prevista para acontecer a partir de Agosto; Repasse: o repasse dos recursos para implementação dos projetos é realizado em dezembro, diretamente aos Fundos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa. O acompanhamento da execução é feito ao longo de 2022; O link para inscrição é o: https://investidor.bussolasocial.com.br/ponteaponte_santander/editais/parceiro_do_idoso_2021 .

No caso dos contribuintes, os portais dos programas Amigo de Valor e do Parceiro do Idoso listam os projetos selecionados para direcionamento de recursos e ele pode escolher para qual vai direcionar o imposto de renda. Depois, nas mesmas páginas, é possível acompanhar o desenvolvimento de cada projeto e os resultados alcançados.





Conselhos Municipais dos seguintes municípios de Mato Grosso do Sul podem indicar projetos:

Caarapó

Campo Grande

Cassilândia

Corumbá

Dourados

Ladário

Maracaju

Naviraí

Nova Andradina

Paranaíba

Ponta Porã

Rio Brilhante

São Gabriel do Oeste

Sidrolândia

Três Lagoas





