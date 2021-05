RIBAS DO RIO PARDO| Suzano anuncia Projeto Cerrado, nova fábrica de celulose no Município

Desde outubro de 2013 Ribas do Rio Pardo vive a expectativa de ganhar a fábrica de celulose, e finalmente o tão esperado momento aconteceu

O presidente da Suzano, Walter Schalka, no início desta noite (12), anunciou através de cerimônia virtual a construção de uma nova fábrica de celulose no município de Ribas do Rio Pardo.





A solenidade teve a presença do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo João Alfredo Daniele, da Ministra da Agricultura Tereza Cristina, do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja e do Deputado Estadual Paulo Corrêa Presidente da Assembleia Legislativa de MS.





Em breve fala João Alfredo agradeceu aos servidores municipais que se empenharam na viabilidade do projeto, e ao apoio do Governador do Estado, saudou o falecido Secretário de Desenvolvimento Econômico Duílio Jurado Fernandes, o primeiro a plantar eucalipto em Ribas do Rio Pardo na década de 1970. “Cabe a Ribas do Rio Pardo comemorar a chegada desses novos tempos. Ribas do Rio Pardo será a nova cidade da Suzano, onde aqui será gerado milhares de novos empregos diretos e indiretos, além de oportunidades e desafios dessa nova etapa de desenvolvimento”.





O denominado “Projeto Cerrado”, terá um investimento de capital industrial estimado de R $14,7 bilhões, cujo desembolso estará distribuído entre os anos de 2021 a 2024. A Companhia estima que a nova planta entre em operação no primeiro trimestre de 2024.





O novo empreendimento de celulose tem capacidade nominal de 2.300.000 (dois milhões e trezentas mil) toneladas de celulose de eucalipto por ano. O Projeto Cerrado contribuirá para a geração de emprego e renda, com respeito ao meio ambiente e as pessoas, e reafirmando o compromisso da Suzano com o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul e do Brasil.





ASSECOM