Vento sul contribui para mais um dia de temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul

De acordo com a Somar Meteorologia, os ventos passam a soprar do quadrante sul e a condição para esta quinta-feira (13) será de queda nas temperaturas, com manhãs mais frias no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso do Sul. As máximas também terão ligeira queda e as temperaturas ficam agradáveis, mas ainda assim a amplitude térmica estará presente.





De modo geral, o tempo ficará firme com variação de céu parcialmente nublado a nublado em todo Estado. Não há expectativa de chuva para hoje. A umidade relativa do ar neste dia varia entre 90% a 40%.





Conforme aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e válido até as 13h desta quinta-feira, as temperaturas tiveram declínio entre 3°C e 5°C, a depender da região.





As temperaturas no Estado podem registrar mínima de 10°C durante a madrugada no setor sul, e máxima de 30°C para a região centro-norte.





Em Campo Grande o sol deve se esconder entre muitas nuvens, e as temperaturas variam entre 15°C a 25°C neste dia.





Na sexta-feira (14) o centro do ar frio começa a avançar para o mar, mas ainda estará muito próximo do Rio Grande do Sul, o que ainda deve contribuir para o friozinho no sul do Estado. Nas demais regiões o tempo abre e as temperaturas voltam a se elevar gradativamente, com o calorão voltando a marcar presença em grande parte do Estado já no fim de semana.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Somar, Inmet e Climatempo)