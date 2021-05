JBS tem Lucro Líquido de R$ 2 bilhões, recorde histórico para um primeiro trimestre 

Companhia apresenta forte resultado ao mesmo tempo em que implementa avanços ESG, como o Compromisso Net Zero 2040 e a Plataforma Pecuária Transparente

A JBS fechou o primeiro trimestre de 2021 com Lucro Líquido de R$ 2 bilhões, revertendo o prejuízo líquido de R$ 5,9 bilhões apresentado no primeiro trimestre de 2020. Trata-se de um resultado recorde para um primeiro trimestre, período que historicamente sempre foi mais desafiador para a Companhia e o setor.





No trimestre, porém, a JBS avançou em uma série de frentes que vão além do resultado financeiro. Em março, o compromisso de zerar o balanço líquido das suas emissões de gases causadores do efeito estufa até 2040, reduzindo a intensidade das suas emissões diretas e indiretas e compensando toda a emissão residual. A JBS foi a primeira empresa global do setor a estabelecer esse compromisso e, com ele, será possível seguir cumprindo o seu propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo e de maneira cada vez mais sustentável.





Outro passo extremamente relevante no trimestre foi a entrada em operação da Plataforma Pecuária Transparente na região do Bioma Amazônia. Essa ferramenta, que usa tecnologia blockchain, torna possível estender aos fornecedores dos fornecedores diretos de bovinos da JBS o seu consolidado sistema de monitoramento socioambiental. A Companhia também já instalou os chamados Escritórios Verdes em 13 de suas unidades de processamento espalhadas pelo País. Com eles, será possível apoiar a regularização de produtores, mantendo uma abordagem inclusiva e contribuindo com a evolução da pecuária no Brasil.





“Esses movimentos consolidam algo que, a cada trimestre, fica mais cristalizado. A sustentabilidade deixou de ser apenas um dos pilares balizadores da estratégia de negócios JBS e passou a ser o critério que direciona todas as nossas iniciativas. Estamos confiantes, construindo pontes para fazer esta transição. Nossa posição e tamanho podem multiplicar os impactos positivos”, destaca Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.





Trimestre de consolidação de avanços





O resultado no trimestre e a sua posição financeira confortável, permite à Companhia mapear boas oportunidades de crescimento via aquisições, como no caso da recente compra da europeia Vivera, que é parte da estratégia de ser um player global relevante no segmento de plant-based. Além de consolidar a participação no mercado europeu, a Vivera trará conhecimento tecnológico que irá potencializar todos os negócios da JBS neste segmento, tais como a linha Incrível, da Seara, no Brasil, e OZO, da Planterra, nos Estados Unidos.





A solidez financeira também permitiu à JBS avançar em investimentos orgânicos, especialmente consolidando suas estratégias sustentáveis. A Companhia tem investido efetivamente em economia circular, que utiliza resíduos e subprodutos industriais como matéria prima. Atualmente, investe na construção, no Brasil, de uma fábrica de fertilizantes orgânicos, uma usina de biodiesel e na ampliação de uma fábrica de reciclagem de embalagem plásticas.





Crescimento por unidades de negócios





Voltando aos números, todas as unidades de negócios da JBS apresentaram crescimento em faturamento na comparação com o ano anterior. As operações da JBS USA tiveram desempenho excepcional. JBS USA Beef teve Receita Líquida de R$ 30,4 bilhões (+32,2% a/a), enquanto Pilgrim’s Pride e JBS USA Pork tiveram Receita Líquida de R$ 17,9 bilhões (+30,7% a/a) e R$ 8,8 bilhões (+32,7% a/a), respectivamente. Todos os números foram recordes em se tratando de primeiro trimestre, e foram puxados por uma forte demanda interna americana, com a retomada progressiva do foodservice no país, e pelo incremento da demanda de exportação, liderada especialmente pelo mercado asiático.





A Seara teve Receita Líquida de R$ 7,8 bilhões (+34,4% a/a), fruto da consolidação da demanda externa nos principais países importadores, mas também do forte trabalho da empresa no mercado doméstico, focado em produtos de alto valor agregado - especialmente alimentos preparados que trazem comodidade ao consumidor - lastreados por marcas consolidadas que, dia a dia, se solidificam na preferência dos brasileiros. O lançamento recente de uma nova categoria de produto dentro do segmento de frios, o Levíssimo Seara, que é feito 100% de lombo suíno e tem muito menos gordura e sódio, além da entrada no segmento de peixes e frutos do mar, são bons exemplos da consolidação da estratégia da empresa.





A JBS Brasil, que contempla os negócios de Friboi e Swift, teve Receita Líquida de 11,5 bilhões (+41,3% a/a). Em um cenário desafiador no mercado bovino no País, a empresa se dedicou a atuar com excelência nos pontos que estão sob o seu controle, ou seja, focou em fortalecimento de marca, relacionamento estreito com clientes e proximidade com o consumidor. Além disso, conseguiu implementar uma estratégia eficiente utilizando a disposição geográfica do seu parque fabril para absorver produção e preservar a sua capacidade de processamento.





Adicionalmente, segue, anexo, release registrado na CVM.





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 250 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes. A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o monitoramento dos fornecedores diretos da JBS para os fornecedores deles.





ASSECOM