RIBAS DO RIO PARDO| Programas “Nutrir” e “Ribas SUAS”, são referências para outros Municípios

Com programas pioneiros no Estado, Assistência Social recebe visita técnica de Costa Rica e Cassilândia

A Secretaria de Assistência Social recebeu na última sexta-feira (21), uma comitiva de técnicos da assistência social do município de Costa Rica, representada pela Secretária de Assistência Social Evair Gomes Nogueira, para colher informações sobre os programas “Nutrir”, e “Ribas SUAS”, originais de Ribas do Rio Pardo e pioneiros no Estado em modalidade de cartão magnético.





Esta é a segunda visita que a Secretaria recebe este semestre, anteriormente pela Gestora Carmen Montelo e a Técnica Lilian Fernandes do Município de Cassilândia. Ambos com o objetivo de saber mais sobre o “Programa Nutrir”, instituído pela Lei Municipal nº 1.013/2013 e o Benefício Eventual, “RIBAS SUAS”, tipificado pela Resolução do CMAS, Nº 97/2020.





A modalidade vem sendo implantada em nosso município desde 2010 no formato de cartão magnético, o que vem despertando nos municípios do Estado o interesse em conhecer a metodologia de trabalho e aplicação.





O Programa Nutrir é pioneiro em programa municipal de distribuição de renda no estado de Mato Grosso do Sul, através do oferecimento de crédito em cartão magnético, cujo valor disponibilizado só pode ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios, tendo por objetivo o atendimento de famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, podendo beneficiar famílias por até 06 meses ou ser prorrogado o período de concessão após avaliação Técnica.





Já o RIBAS SUAS, implantado em maio de 2019, atende como benefício eventual, isto significa, que é concedido após avaliação social nos serviços socioassistenciais (CRAS e CREAS), atendendo de maneira emergencial a família ou pessoa necessitada.





Ambas as modalidades, são recebidas nos Mercados conveniados, dentro do valor estabelecido, permitindo assim a autonomia do beneficiário em adquirir os itens da Cesta Básica de acordo com a necessidade e especificidade do beneficiário. Além disso, consequentemente o recurso utilizado para custear os Benefícios “PROGRAMA NUTRIR E RIBAS SUAS”, são aplicados no comércio do Município, fomentando a economia local.

ASSECOM