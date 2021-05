BATAGUASSU| Akira recebe empresários da Bolívia interessados em viabilizar investimento no Município

Há 35 anos no mercado boliviano, empresa Sogas Bufalo atua na fabricação de linha plástica de produtos como mangueiras e cordas

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) recebeu nesta quinta-feira, dia 27 de maio, uma comitiva de representantes da empresa Sogas Bufalo localizada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, que pretendem viabilizar investimentos no município.





Durante a reunião, o gerente general do grupo, Domingos Marchesan explicou que a empresa está há 35 anos no mercado da Bolívia e atua na fabricação de linha plástica de mangueiras, cordas e outros produtos utilizados na indústria de móveis e construção civil.





Marchesan informou que a Sogas Bufalo está em fase de expansão para o Brasil e destacou que há um interesse nos empresários em se instalar na região de Bataguassu devido a proximidade com o Sudeste do País, que é um grande mercado consumidor.





Em Bataguassu, conforme Marchesan, a intenção é que seja viabilizada a instalação de uma fábrica para confecção de mangueiras (industriais, residenciais e agrícolas), dentro de um prazo curto de em torno de seis meses.





O gerente comenta que o projeto de expansão será composto por três fases e que deve gerar na totalidade em torno de 1.400 empregos entre diretos e indiretos. "Já existe um estudo de viabilidade econômica pronto e entendemos que a região é promissora. Ficamos felizes com a recepção dos gestores do município por saber também que Bataguassu tem interesse em trazer desenvolvimento para a cidade, apoiando assim a vinda da nossa empresa", declarou o gerente.





Akira salientou que a empresa tem o total apoio da administração municipal para viabilizar o investimento em Bataguassu. "Temos uma logística favorável por estarmos perto da divisa com o Estado de São Paulo, rota para o escoamento de produção; oferecemos áreas para o fomento de industrias, temos incentivos fiscais municipais e também estaduais; tudo isso para que a empresa se instale em nosso município, gerando emprego e renda. Bataguassu está preparado para receber os investimentos", avaliou o prefeito.





Estiveram presentes na reunião Diego Sejas Ribas (gerencia de Operaciones); José Manuel Vidal Saucedo (gerencia de Proyectos); Carolina Pardo (secretaria General); Gustavo Lutz (Gerente Geral) e Romel Cuellar (gerente de exportações), todos integrantes da comitiva boliviana.





Participaram também do encontro o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel; os vereadores Eliane Souza e Celson Magalhães de Oliveira; a procuradora jurídica do município, Nadir Vilela Gaudioso e as secretárias municipais de Educação e Cultura, Regina Dovale; e de Saúde, Juliana Infante.





VISITAÇÃO





A comitiva boliviana acompanhada pelo prefeito Akira e pelo secretário Mário Miguel estiveram em visita ao Polo Empresarial, em Bataguassu; e também no Distrito de Nova Porto XV. A comitiva deve percorrer outras cidades do Estado.





ASSECOM