Governo Presente: Reinaldo Azambuja confirma pavimentação asfáltica da MS 316 e MS 425 em Paraíso das Águas e Costa Rica

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) acabou de conceder uma coletiva de imprensa na cidade de Costa Rica (MS), nesta quinta-feira (27/5), onde participa do evento "Governo Presente", em que recebe as reivindicações das principais demandas dos municípios de Costa Rica, Paraíso das Águas, Chapadão do Sul, Alcinópolis, Figueirão e Camapuã.





Na coletiva de imprensa, Reinaldo Azambuja já adiantou a pavimentação asfáltica na rodovia MS 316 que liga Paraíso das Águas à Costa Rica, construção do rodoanel em Paraíso da Águas, pela rodovia BR 060/316 e a ligação da rodovia que passa pela Usina IACO à BR 060 (MS 425).





Reinaldo afirmou que o processo já está em licitação e obra deve iniciar recentemente. Este anúncio era aguardado com muita ansiedade pela população, que de fato foi confirmada pelo próprio governador. "O projeto já contempla a alça do anel viário e a continuidade da MS 316. Nós planejamos, estamos licitando e sabemos que é muito importante para toda a região", afirmou.





O anúncio foi feito ao lado do secretário de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que acompanha o governador e a comitiva na cidade de Costa Rica.





O prefeito de Paraíso das Águas, Anízio Andrade (DEM) e o ex-prefeito Ivan da Cruz Pereira, o Xixi (DEM), atual assessor executivo do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, estão presentes no evento.





