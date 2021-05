RIBAS DO RIO PARDO| Estudantes e professores participam do Projeto TRIBOS nas trilhas da Cidadania

Inédito em Ribas do Rio Pardo, o projeto TRIBOS fortalece o papel social da Escola

Alunos e professores da Escola Municipal São Sebastião estão participando do Projeto ‘TRIBOS nas trilhas da cidadania’, que oferece uma experiência de ação social a fim de estimular estudantes a serem lideranças empreendedoras em suas comunidades.





O projeto é desenvolvido pela ONG Parceiros Voluntários, do Rio Grande do Sul, certificado pela UNESCO e reconhecido como uma Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil, realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC).





O TRIBOS promoverá aos participantes uma vivência sociocultural, ampliando a visão de mundo e fortalecendo suas identidades, por meio de capacitações, que abordam questões de liderança cidadã e de fotografia.





As duas professoras participantes Amanda Cristina Munhoz e Francieli Daiane Zanquetta Pinho da Silva já passaram pela formação oferecida que abordam desde atualização em ferramentas e conteúdos online a metodologias para envolver alunos em projetos sociais e práticas de empatia.





Para Amanda, apesar de o projeto estar ainda em fase inicial “já no começo foi possível perceber a importância e relevância para a vida das crianças e da comunidade escolar. É um projeto muito válido, especialmente com relação ao momento atípico que estamos vivendo. Nossas crianças estão fora das escolas há mais de 01 ano, e isso significa tirar dos nossos estudantes a oportunidade de convivência, de interação, socialização, troca de experiências, de desabafo, de conversar com pessoas que estão vivendo a mesma realidade deles e também diferentes.”





Voltado para o Ensino Fundamental II, os estudantes iniciaram as aulas ontem (13), de forma virtual. Nizael Flores de Almeida, Secretário de Educação, visitou a escola e entregou para cada um dos alunos participantes do projeto um Kit escolar, que foram doados pela Suzano. Tais Kits serão utilizados pela Secretaria para incentivar alunos da rede na participação em projetos e concursos.





São sete alunos participantes: Mical Gabrielli dos Santos Souza, Maiany Camille dos Santos Souza, Matheus Henrique Romero da Silva, Lucas Santiago Romero da Silva, Julia Teixeira dos Santos, Eloyza Miranda Sales Ferreira da Silva e Mizael Ferreira da Silva Junior. Além dos conhecimentos adquiridos, eles receberão ao final das aulas o Certificado da UNESCO.





Através de uma experiência divertida e inovadora, o projeto é também uma fuga da rotina cansativa e desgastante dos estudantes durante a pandemia.





ASSECOM