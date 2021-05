Deputado Capitão Contar acompanha Bolsonaro em maior entrega de títulos a beneficiários da reforma agrária em MS

O Deputado Estadual Capitão Contar acompanhou o Presidente da República Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (14), na maior entrega dos últimos 15 anos de títulos a beneficiários da reforma agrária em Mato Grosso do Sul. A solenidade aconteceu no Assentamento Santa Mônica, em Terenos, que fica a 30 quilômetros de Campo Grande.





“Ao tornar os produtores que antes eram assentados, em proprietários da sua terra, o Presidente promove paz no campo, dignidade e justiça social. Essa conquista representa desenvolvimento e a possibilidade de os produtores contraírem créditos, financiamentos nos bancos para comprar máquinas, equipamentos e insumos. É um avanço enorme, regularizar uma situação que há muitos anos foi esquecida.” Disse Contar.





Foram entregues mais de mil títulos para os produtores. Para eles o ato significa uma grande vitória, após uma espera tão longa.





“É um marco na história tanto da cooperativa como do município de Terenos, porque estamos tendo a honra de receber os títulos do Presidente da República e demais autoridades. Esse título representa para nós, produtores, liberdade e prosperidade. A documentação da terra é algo muito importante. É a realização de um sonho!” Definiu a presidente da Cooplaf (Cooperativa Agrícola Mista da Pecuária de Corte e Leiteira e da Agricultura Familiar) Maria Nelzira Cardoso da Silva Garcia.





No seu discurso, o Presidente Bolsonaro, lembrou a importância da conquista do primeiro imóvel ou, no caso dos produtores, a posse legal de sua terra.





“Meu pai teve a casa própria depois de 30 anos de casado, sete filhos. Vi a satisfação dele, a felicidade dele e da minha mãe. Quando se fala da entrega de títulos de propriedade aqui no campo, é a mesma coisa. Muitos desses produtores que receberam seu título aqui, já foram obrigados a entrar num ônibus e invadir uma terra. Então, é muito bom ver a mesma satisfação nesses produtores ao receber a posse definitiva da sua terra. Nos últimos dois anos, entregamos mais títulos que nos últimos 20 anos de governos que nos antecederam. Não é favor, é nossa missão, ajudar ao próximo.”





