RIBAS DO RIO PARDO| Assentamento Avaré recebe mais maquinários para auxiliar a produção agrícola

Dando seguimento às ações de apoio aos pequenos produtores rurais dos Assentamentos de Ribas do Rio Pardo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico entregou na terça-feira (19), equipamentos para auxiliar na produção agrícola do Assentamento Avaré. Estiveram presentes o Vereador Pastor Isac e o Secretário de Desenvolvimento Lucien Rezende.





Foi entregue uma carreta, que fora reformada a partir da indicação do Vereador Pastor Isac para a cedência ao assentamento, pois estava abandonada por anos no pátio da Secretaria, e uma encanteiradeira. Os dois equipamentos ajudarão os agricultores no desenvolvimento das propriedades.





“A comunidade ficou muito contente de ter recebido esses equipamentos, pois terá uma grande serventia. Uma carreta no meio agrícola para nós é tudo, para carregar esterco orgânico, mudas, até a colheita.”, diz Nicanor Ataíde Gomes, morador do Assentamento.





No início do ano, o Assentamento Avaré foi contemplado com a entrega de trator, grade, niveladora e calcareadeira.





Ações de apoio – Desde o início do ano, através do Gabinete Itinerante, a prefeitura vem cedendo patrulhas mecanizadas aos Assentados, a fim de que eles possuam suporte para produzir e gerar renda.





O Desenvolvimento Econômico vem desempenhando, a partir do diálogo com os produtores, ações que elevem o potencial de produção da agricultura familiar, como por exemplo, a cedência do transporte de calcário para o auxílio na construção de reservatórios de água no Assentamento Melodia. Além disso, a Secretaria está atuando também no transporte da produção até a Feira Municipal para comercialização dos produtos.









ASSECOM