RIBAS DO RIO PARDO| Juiz suspende ação de cassação e Prefeito João Alfredo sai fortalecido

prefeito de Ribas do Rio Pardo João Alfredo (Psol) ©DIVULGAÇÃO

Juiz suspende ação de cassação contra o prefeito de Ribas do Rio Pardo João Alfredo (Psol), por não vislumbrar má-fé, dolo, prejuízo ao erário municipal. Com a decisão, o prefeito sai fortalecido.





O relator, Juiz de Direito, Idail De Toni Filho, não vislumbrou “indício algum de fraude”. ” Por sua vez, entendo que igualmente se encontra presente o periculum in mora, na medida que o afastamento e alternância de um Prefeito legitimamente eleito, por intermédio de um processo permeado de vício formal, constitui sérios prejuízos à municipalidade.





Ao site Diário MS News, João Alfredo declarou: “A decisão do Judiciário confirmou que o processo está de maneira irregular. O espírito democrático e o resultado das urnas devem sempre prevalecer, continuaremos trabalhando com muita garra e força pelo povo de Ribas do Rio Pardo”, disse o prefeito.





Veja aqui a decisão da Justiça: 0802263-04.2021.8.12.0041Baixar .





Fonte: DIÁRIO DO MS





