PARANAÍBA| Prefeitura entregou 10 capacetes elmos para ala respiratória da Santa Casa de Misericórdia

Na tarde desta terça-feira, 25, a Prefeitura de Paranaíba entregou 10 capacetes elmos para atender a ala respiratória da Santa Casa de Misericórdia. O ato foi feito pelo prefeito Maycol Queiroz e secretário de Saúde, Dr. Amauri Mariano.





Foram investidos R$ 11.830,00 (onze mil oitocentos e trinta reais) para a aquisição dos equipamentos. Eles serão utilizados em pacientes que podem evoluir para uma possível intubação. A ala respiratória conta com 40 leitos; já a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) tem 10 leitos. Além da Covid-19, o capacete é indicado para pacientes com infecções respiratórias como pneumonia, asma, bronquite ou que estejam em risco de evoluir para uma insuficiência respiratória, por conta da infecção.





O prefeito Maycol Queiroz enfatizou o trabalho da Secretaria de Saúde e da dedicação da equipe hospitalar de Paranaíba que não mede esforços para salvar vidas. Ele parabenizou o médico cirurgião geral, Drº Mário Minor Murakami, que apresentou a ideia da aquisição do capacete e também sugeriu a implantação da Central do COVID, local onde são atendidas pessoas para o tratamento precoce. “O tratamento que nós fazemos no ambulatório do COVID, único município da região Costa Leste a aderir, deu certo; e esse capacete veio para ajudar ainda mais no trabalho contra a COVID. Estes equipamentos nos foram solicitados no dia 13 de abril e com pouco mais de 30 dias conseguimos adquiri-los. A nossa prioridade é salvar vidas”, disse.





Dr Mário Murakami, a enfermeira Larissa Cabral Cespede, a fisioterapeuta Graziella Ribeiro, os vereadores Dr. Fernando Castro e Lúcio Antônio, além de enfermeiros e diretoria do hospital acompanharam a entrega. Segundo o médico, o capacete é de respiração assistida não invasiva com pressão positiva contínua nas vias aéreas, desenvolvidos por pesquisadores da Escola de Saúde Pública do Ceará para tratar pacientes com Covid-19.





Dr Murakami agradeceu ao prefeito Maycol Queiroz pelo cuidado com a Saúde neste período de pandemia de COVID-19. “Agradecer o prefeito pela iniciativa de sempre ajudar a saúde. Se nós conseguirmos resgatar um paciente, salvar um paciente, isso já foi um mérito dele”, disse.





O Diretor técnico da Santa Casa, Dr. Claudio de Souza Silva, reforçou a importância do uso do capacete. “Com esse capacete que a Prefeitura está nos fornecendo, o aporte de oxigênio vai passar a 30 litros por minuto no capacete, dando melhor resposta respiratória para a parte clínica do paciente. Ele dá uma melhora na saturação do paciente, evitando a intubação. A partir de agora vamos ver como vai ser a progressão, se vai melhorar bastante e diminuir o número de intubados. Hospitais que já tem esse tipo de instrumento a taxa de intubação está sendo menor”.





Por: Luana Chaves