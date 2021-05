RIBAS DO RIO PARDO| Prefeito João Alfredo comparece a reunião com o governador do Estado e apresenta demandas para o Município

Nesta segunda-feira após cumprir agenda com empresários no gabinete pela manhã, o Prefeito João Alfredo foi a Campo Grande, Capital do Estado, onde teve agenda com o Governador, Reinaldo Azambuja, o Secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel, e o Secretário de Governo Sérgio de Paula, em que apresentou ações de desenvolvimento urgentes e necessárias para o Município.





Entre as solicitações de projetos estão, primordialmente, a ampliação do Hospital Municipal 19 de Março com equipamentos, inclusive UTI, e a imunização contra a Covid-19 dos aproximadamente 25 mil habitantes. A priorização da saúde vem ao encontro, também, da previsão da migração de 10 mil novos trabalhadores de diversas regiões do Brasil, devido ao “Projeto Cerrado”, com a instalação da maior fábrica de celulose do mundo, Suzano S.A, no Município.





O Prefeito apresentou também solicitações de infraestrutura como a duplicação da BR-262 no trecho urbano, preferencialmente até o trevo que será construído a fábrica, e a pavimentação e drenagem asfáltica dos bairros Parque Estoril I, II, III, e IV, Bairro João Joaquim e Jardim dos Estados, esses com execução pela prefeitura através do financiamento pela CEF. Também fora pedido a pavimentação da MS 340 até a Usina do Mimoso e aprovação para mais 255 casas do Projeto “Lote Urbanizado”.





Com a expansão da cidade na região Sul, outra demanda apresentada é a necessidade de uma nova Escola Municipal no Bairro Estoril, com capacidade para 30 salas de aula, que atenderá os futuros moradores da localidade.





Atualmente, Ribas do Rio Pardo demonstra fragilidade estrutural para recepcionar as centenas de trabalhadores de várias localidades do Brasil, que virão durante a instalação da fábrica da Suzano, o Prefeito vem buscando preparar o Município adotando diversas iniciativas como a PL 15/21 para a implantação de unidades habitacionais de caráter provisório, na modalidade alojamento, e estudos de impacto social.





Anteriormente, o Governo do Estado já havia anunciado ações de desenvolvimento para o Município como a pavimentação asfáltica da MS 338, a pavimentação de 2,6 Km da MS 340 (Trevo Mimoso/ Distrito Industrial), aumento do contingente de policiais Militares e Civis, a solicitação de instalação da ‘Segunda Entrância pelo E. Tribunal de Justiça’, e em parceria com a Prefeitura a instalação da Seção Comunitária do Corpo de Bombeiros.





ASSECOM