Deputado Zé Teixeira intercede por anfiteatro para APAE de Caarapó

deputado estadual Zé Teixeira (DEM) ©ARQUIVO

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando, ao Governo do Estado, que seja realizada construção de um anfiteatro para atender a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE de Caarapó.





De acordo com Teixeira, a referida Instituição possui um grande espaço em seu terreno e o município de Caarapó não dispõe de local apropriado para a realização de atividades como reuniões, palestras e atividades culturais.





“Diante da existência de espaço hábil para tal obra, e entendendo a importância do anfiteatro para a comunidade, pedimos pela merecedora atenção e ações do Governo do Estado, visando o atendimento”, ressalta Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes