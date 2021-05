PARANAÍBA| Obras faz podas de árvores e limpeza da Praça da República

©Antônio Agostini

A Prefeitura de Paranaíba, por meio da Secretaria de Obras iniciou na manhã desta segunda-feira, 17, manutenção da Praça da República, com podas de árvores e limpeza.





Os servidores fizeram a roçada e varrição e contam com o apoio de uma máquina pá carregadeira e um caminhão para a retirada dos galhos.





De acordo com a Secretaria de Obras, a manutenção de praças e avenidas está sendo feita rotineiramente com a finalidade de deixar a cidade com aspecto de mais limpa e conservada.





Os próximos serviços a serem feitos nesta semana serão nas calçadas da Avenida Antônio Garcia de Freitas, Avenida dos Ipês, Poliesportiva, Praça da Paz, Praça da Bíblia e Clínica da Mulher.









Por: Luana Chaves





