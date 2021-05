Homem furta presídio para ser preso de novo e reencontrar marido

Rapaz confessou que cometeu crime de propósito para ficar com seu companheiro na cadeia

Homem foi preso em flagrante e confessou crime de furto ©Dourados News

Ex-detento, homem de 29 anos foi preso em flagrante depois de furtar quase R$ 400,00 em objetos e produtos que estavam em um depósito da PED (Penitenciária Estadual de Dourados). Ele confessou que cometeu o crime porque estava com saudades do marido, que está preso, e queria voltar para cadeia e ficar junto do companheiro.





O caso foi neste domingo (16) e, de acordo com a polícia, um agente penitenciário viu o homem caminhando na parte de fora da penitenciária com dois sacos nas costas, de forma suspeita. Ao investigarem a situação, descobriram que o homem havia arrombado e furtado uma casa de depósito do presídio.





Dentro dos sacos foram encontradas diversas panelas, avaliadas em R$ 300,00, além de diversos materiais de limpeza, que foram avaliados em R$ 80,00, e uma mochila. Em liberdade condicional, o homem confessou que furtou para ser preso novamente e poder ficar com seu marido, de quem estava com muitas saudades.





“Eu quero voltar pra a prisão e ficar com meu marido lá dentro. Quero ficar com meu esposo, não quero ficar na rua não. Quero ficar com ele. Amo muito ele. Eu fiz de propósito. Ninguém quis me colocar pra dentro eu tive que dar um jeito né!”, disse o rapaz em entrevista ao site Dourados News, no momento da prisão.





Por Ana Oshiro