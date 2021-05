Franquias home based: saiba como empreender trabalhando em casa

“A Connect Franchising é um exemplo de modelo de franquias que oferece os serviços da Conpay Convir - empresas que atuam no mercado de soluções de pagamento e delivery. Com baixo investimento inicial, faturamento recorrente sobre as transações, baixo risco, além de suporte integral, investir com a Connect é uma ótima opção para quem quer empreender”, aconselha Leandro.