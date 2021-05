Operação contra estupradores de criança teve de ex-vereador a mulher presos em Campo Grande

Foram cumpridos 27 mandados em Campo Grande

©Henrique Arakaki

Durante a Força-tarefa feita nesta terça-feira (18) contra abuso de crianças e adolescentes teve a prisão do ex-vereador Robson Martins no bairro Aero Rancho e uma mulher de 53 anos, no bairro Santa Emília. A filha da detida era vítima, mas não s tem detalhes sobre o crime.





Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e um preso em flagrante por posse de munição. Os alvos estavam nos bairros Canguru, Centenário, Aero Rancho, São Conrado, Santa Emília, Noroeste, Tarumã, Inápolis e Zé Pereira. Um assessor parlamentar também acabou preso, mas seu nome não foi revelado.





Na última semana foram presas cerca de 10 pessoas também envesgadas na operação. Segundo o promotor Marcos Alex, os presos da operação são pessoas já condenadas pelos crimes de estupro e o objetivo e fazer com que comecem a cumprir as penas já impostas a eles. “São condenados por sentença definitiva”, disse o promotor.





Escândalo ex-vereador





Em maio de 2015, Robson foi flagrado tentando extorquir Alceu Bueno, no estacionamento de um supermercado de Campo Grande. Ele chegou a ser preso por participação no esquema de exploração sexual de adolescentes, mas alegou que se tratava de golpe político. Após 40 dias preso, ele teve liberdade concedida. Na época, ele chegou a alegar que estava acompanhando Alceu Bueno (assassinado no ano seguinte) até o supermercado. As investigações apuraram, no entanto, que ele teria pedido R$ 15 mil para não divulgar fotos e vídeos de Bueno em que ele aparecia com as adolescentes.





Robson Martins chegou a dizer em entrevista que o nome dele havia sido envolvido no escândalo por “força oculta”. Após o escândalo sexual e de corrupção de menores que envolvia vereadores da Capital, Alceu Bueno renunciou ao cargo.





Operação





A operação “Araceli” é uma força-tarefa entre o MPMS, a Polícia Civil e a Polícia Militar. O objetivo é dar cumprimento a 27 mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Criminal de Campo Grande, em desfavor de condenados por crimes praticados contra crianças e adolescentes, a maioria por abuso e exploração sexual.





Dados





De acordo com o promotor cerca de 1.677 inquéritos são de crimes contra crianças e adolescentes, “Número assustador”, disse Marcos Alex, que revelou ainda 93% desses crimes são cometidos por vínculos familiares.





A data





A data determinada oficialmente pela Lei 9.970/2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 08 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. Portanto, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes incentiva que em todo o Brasil sejam realizadas ações que visem alertar toda a sociedade sobre a necessidade da prevenção à violência sexual.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo e Dayene Paz