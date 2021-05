Deputado Zé Teixeira solicita pavimentação asfáltica em ruas de Caarapó

deputado estadual Zé Teixeira (DEM) ©ARQUIVO

Durante sessão plenária realizada nesta terça-feira (18/05) o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando obras de pavimentação asfáltica na Rua Maranhão, entre a Avenida Dom Pedro II e a BR-163, em Caarapó.





Em sua justificativa, Zé Teixeira afirma que a via interliga a rodovia MS-280 com a BR-163, recebe diariamente um volume muito grande de caminhões e carretas, uma vez que o Armazém Grãos de Ouro está estabelecido naquele segmento da Avenida, o que o sofrimento dos moradores do Bairro Santo Antônio, pelo intenso volume de poeira que enfrentam.





“O providencial apoio do Executivo neste atendimento permitirá maior qualidade de vida aos moradores de Caarapó, evitando a contaminação e proliferação de doenças respiratórias, bem como colaborará para que a falta de infraestrutura não seja um entrave ao progresso do município”, finaliza o parlamentar.





Por Gustavo Nunes