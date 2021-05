Deputado Neno Razuk solicita recursos a Agraer para compra de equipamentos para produtores de Bodoquena

deputado Neno Razuk (PTB)

Visando o crescimento agrícola, deputado Neno Razuk (PTB) solicitou o aporte de recursos junto a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) para compra de maquinários agrícolas, que serão destinados a Prefeitura de Bodoquena e atenderá a demanda dos pequenos produtores do município.





O pedido foi feito pela vereadora Licinha (PTB), de Bodoquena, que buscou junto ao gabinete melhorias para o setor rural e solicitou a compra de uma máquina de plantio direto, para incentivar os pequenos produtores e otimizar a produtividade nas lavouras.





Ligado ao setor rural, Neno ressaltou a importância dos produtores rurais e como o comércio dos produtos vindo direto das lavouras movimenta a economia local. “Fornecer esse suporte aos nossos produtores rurais é necessário para fomento da renda e da economia na região. A aquisição do maquinário será uma realização, vai levar incentivo e aumentar a produtividade com uso da tecnologia agrícola”, finalizou Neno Razuk que conta com a resposta positiva do Executivo Estadual e da Agraer.





ASSECOM