Motociclista bate em poste e morre em Campo Grande

Foi socorrido por desconhecido em camionete e deixado em UPA

Morreu durante a madrugada deste sábado (15) Deivid Santos, idade ainda não divulgada, ao bater a motocicleta que pilotava em um poste no Jardim Bálsamo em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido por um desconhecido, que estava em uma camionete e deixado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).





O acidente aconteceu por volta da 1h30 da madrugada deste sábado (15), quando Deivid voltava para casa que fica a duas quadras de onde aconteceu a colisão com o poste. Ele teve afundamento de crânio e não resistiu morrendo na unidade de saúde.





O pai de Deivid, Josimar Silva dos Santos de 63 anos disse ao Jornal Midiamax que o filho saiu de casa dizendo que ia comprar acessório para narguilé, quando aconteceu o acidente. “Não sei o que aconteceu, se ele estava correndo ou sendo perseguido”, disse o idoso.





No local do acidente, não foi localizada a motocicleta de Deivid e nem macas ou restos de algum veículo que possa ter se envolvido no acidente. O caso será registrado e investigado pela Polícia Civil.





