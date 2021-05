BATAGUASSU| GESTÃO AKIRA: Secretaria de Assistência Social oferece café da tarde em homenagem ao Dia do Assistente Social no Município

Em homenagem ao Dia do Assistente Social celebrado neste sábado (15/05), a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres ofereceu ontem (14/05), um café da tarde para os servidores da área lotados no município. A comemoração ocorreu por volta das 16 horas, no gabinete municipal.





A homenagem, segundo a secretária interina de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Maria Aparecida Maia, foi uma forma de reconhecer o empenho e dedicação da categoria que atua em prol da população bataguassuense. "Os assistentes sociais prestam um papel fundamental no município, trabalhando com a população mais vulnerável e levando as demandas a gestão para garantir os direitos daquilo que é necessário. Nada mais justo do que homenageá-los nessa data", destacou a secretária.





Maia informou aos presentes que o prefeito Akira Otsubo (MDB) por motivo de agenda não pode estar presente na atividade, mas salientou que o chefe do Executivo deixou um grande abraço a todos os profissionais pela passagem da data. “A administração do prefeito Akira é focada no assistencialismo. Temos buscado auxiliar a população mais carente e a porta de entrada para o atendimento dessas pessoas é a Secretaria de Assistência Social. O nosso prefeito deixou um agradecimento a todos vocês, já que o sucesso da nossa administração depende do trabalho coletivo de todos. Sem a equipe não conseguiremos atingir os resultados", finalizou.





No total, o município de Bataguassu possui 10 assistentes sociais lotados entre as pastas de Assistência Social e Saúde.





ASSECOM