HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Assuntos financeiros cobrarão decisões nesta semana. Discuta planos com a família e encontre soluções práticas. Bom período para iniciar um empreendimento com trabalho remoto, firmar contrato, aquecer negócios ou encerrar uma despesa. Vênus facilitará transações comerciais, além de favorecer acordos e harmonizar os relacionamentos. Assuntos leves e palavras doces atrairão o amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite a Lua em seu signo para investir nos sonhos e reformular o projeto de vida. Semana de boas notícias na área financeira. Consolide a carreira e determine metas de longo prazo. Bom período para divulgar novo projeto e mudar a imagem profissional. Comunicações e contatos continuarão acelerados. Espere por novidades atraentes e ótimo desempenho nos estudos. Comece um curso.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Brilhe, atraia novos relacionamentos e curta momentos encantadores no amor. Vênus e Mercúrio em seu signo movimentarão a vida com propostas atraentes e gente interessante. Aproxime amizades com gestos atenciosos e solidários. Sintonia com a espiritualidade, terapia e autoconhecimento expandirão a consciência e esclarecerão escolhas. Encerre um longo ciclo. Vida nova pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Some forças com a equipe, aprofunde amizades e dê um passo maior na carreira. Semana positiva para investir no seu futuro, na estabilidade e segurança. Responsabilidades profissionais aumentarão. Fortaleça sua posição, assuma desafios com senso de missão e alcance as metas. Amor pausado. Aproveite para mudar comportamentos, avaliar expectativas e aperfeiçoar a maneira de se relacionar.





Leão - 22/07 a 22/08





Assuma mais poder no trabalho e alavanque a carreira. Semana de oportunidades, de sucesso e projeção profissional. Assuma posição de maior destaque ou mude rumos e inicie projetos. Fase de maior participação social e de envolvimento com os acontecimentos coletivos. Amplie sua rede. Vênus e Mercúrio trarão proximidade com amigos e novas relações. Convite de viagem, defina planos.





Virgem - 23/08 a 22/09





A semana trará otimismo e projetos atraentes para o futuro. Comunicações e relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Espere por uma proposta estimulante e maior projeção. Você poderá firmar um contrato poderoso, assumir uma missão especial e ampliar perspectivas na carreira. A viagem dos sonhos se tornará mais possível. Novos planos se desenharão no horizonte.





Libra - 23/09 a 22/10





Revele seus talentos, aumente o prestígio, ganhe reputação e assuma mais poder. A semana trará conquistas relevantes na carreira e decisões sobre o futuro. Ótimo período para superar inseguranças, fortalecer a individualidade e construir relações de confiança. Fase favorável a mudanças. Eleve padrões e estabilize os relacionamentos. Planeje estudos, viagem e deixe a documentação em ordem.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Finalize processos do passado e renove os sentimentos. Semana positiva para concretizações, entendimento com a família e solução de pendências. Imprevistos poderão alterar planos e apressar decisões. Lute por direitos e espere por bons resultados de um assunto jurídico ou ação na Justiça. Comece nova fase na vida íntima. Planos do casamento poderão se realizar com pequenos ajustes.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Movimente o trabalho com inovações e fortaleça sua posição. A semana trará oportunidade de emprego ou de aprovar projetos. Bom período para iniciar atividades, aumentar a produção e firmar parcerias. Entendimento e harmonia no amor. Concretize planos da vida íntima e torne o cotidiano mais gostoso. Sucesso em negociações financeiras, saia do “aperto” e viva com mais tranquilidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Paixão, prazeres diferentes e nova fase no amor tornarão a vida mais gostosa, mesmo com restrições e limites de orçamento. Você poderá firmar um contrato de trabalho ou receber um dinheiro devido e equilibrar as finanças nesta semana. Apoie a família e harmonize relações. Questões de saúde serão bem administradas e darão tranquilidade. Poder pessoal em alta. Brilhe e conquiste novos espaços.





Aquário - 21/01 a 19/02





Comece nova fase na vida familiar. A semana trará investimentos na casa e novos padrões de conforto. Transações imobiliárias serão positivas, fique de olho na oportunidade dos sonhos. Trabalho em ritmo acelerado cobrará momentos de relaxamento e cuidado com a saúde. Valerá incluir atividade física na rotina, equilibrar a alimentação, ou iniciar um tratamento médico. Amor estável.





Peixes - 20/02 a 20/03





Semana movimentada nas comunicações. Fature em reuniões de trabalho, entrevista ou apresentações. Harmonia nas relações familiares dará mais tranquilidade para você impulsionar seus projetos. Uma atividade comercial poderá decolar. Bom momento também para se fortalecer interiormente e abandonar os medos. Antigas relações poderão reaparecer com novas propostas.









Por: ROSA DI MAULO