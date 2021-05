Tempo segue firme com temperaturas em elevação até o meio da semana

A semana começa com grande amplitude térmica na região Centro-Oeste do Brasil e a estimativa é de dias quentes até o meio da semana.





Conforme o Climatempo, uma nova frente fria deve avançar ao longo da semana pela costa do Brasil. Além da chuva para algumas regiões do País, a tendência é de diminuição de temperatura novamente nas áreas do centro-sul do país.





A influência em Mato Grosso do Sul pode ser baixa. Existe a possibilidade de pancadas isoladas de chuva e ligeira queda nas temperaturas a partir de quarta-feira, especialmente no sul do Estado.





Já as condições estimadas para o Estado nesta segunda-feira (10) são de predomínio de sol com céu claro e alguns períodos de parcialmente nublado, e sem expectativa de chuva.





Uma massa de ar seco segue atuando no Estado que pode ter picos de 20% ao longo desta segunda-feira. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) a umidade relativa do ar ideal para saúde é acima de 40%.





O dia segue com grande amplitude térmica no Estado, com a mínima estimada em 13°C para sudoeste e centro-norte, e máxima de 35°C para a região pantaneira.





Em Campo Grande o sol aparece entre poucas nuvens, e a variação estimada de temperatura é de 19°C a 31°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet, CPTEC/INPE e Climatempo)