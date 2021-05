Filho flagra mãe apanhando do ex-namorado e o mata com 32 facadas em MS

Rapaz escondeu corpo em uma mata próxima a casa

Se entregou neste domingo (9), em Três Lagoas a 338 quilômetros de Campo Grande, um rapaz de 20 anos depois de mata com 32 facadas o ex-namorado de sua mãe, Wilson Ferreira Rocha, de 32 anos. A vítima teve o corpo ocultado em uma mata próxima a residência onde aconteceu o crime.





O assassinato aconteceu na noite de sábado (8) por volta das 22 horas quando o rapaz chegou na casa de sua mãe e flagrou o ex-namorado espancando a vítima e para defender a mãe, o jovem se apoderou de uma faca quando Wilson foi para cima dele e neste momento o autor desferiu 32 facadas na vítima, que teve o corpo ocultado em uma mata próxima a residência.





Após o flagrante ter passado, o jovem se apresentou na delegacia e mostrou onde havia ocultado o corpo do ex-padrasto, que tinha várias perfurações no corpo e um corte no pescoço, que quase degolou a vítima segundo o site JP News.





Na casa onde aconteceu o assassinato, a polícia apreendeu uma faca tipo ‘machete’ suja de sangue sendo levada para a delegacia. Vizinhos contaram que desde a última quinta-feira, os dois homens estavam discutindo.





