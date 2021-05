DOURADOS| Saúde fará drive-thru no final de semana para vacinar pessoas com 58 anos ou mais

É obrigatória a apresentação comprovante de residência, documento com foto e CPF

Pessoas com 58 anos ou mais poderão tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no drive-thru deste final de semana. Serão 400 doses aplicadas no sábado (29), no Completo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o "Jorjão", a partir das 8h. E no domingo (30), no Corpo de Bombeiros, também a partir das 8h, com mais 400 doses.





A Sems (Secretaria Municipal de Saúde) ressalta que a aplicação ocorrerá enquanto durar o estoque. A imunização acontecerá com doses da vacina Astrazeneca. A vacinação no sistema drive-thru é mais rápida e a pessoa não precisa descer do carro. É obrigatória a apresentação de título eleitoral, documento com foto e CPF.





Dúvidas comuns





– Posso tomar a Dose 2 da vacina no drive-thru?





Não. A aplicação nos drive-thru será exclusiva para a D1





– Tenho 57 anos. Posso tomar a vacina no drive-thru?





Não. Como o número de doses é limitado, não é possível imunizar grupos que ainda não tiveram a campanha de vacinação iniciada.





– Sou de outra cidade, posso tomar a vacina no drive-thru em Dourados?





Não. As doses enviadas para Dourados são para as pessoas que residem no município. Se você não reside em Dourados, é preciso esperar para tomar a vacina em sua cidade.





– Tomei a Dose 1 da Coronavac e não consegui tomar a Dose 2. O que devo fazer?





É preciso esperar a chegada do novo lote de vacinas Coronavac.









