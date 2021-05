DOURADOS| Prefeitura segue com vacinação contra influenza nos postos de saúde

Segunda fase da campanha é direcionada para idosos acima de 60 anos e professores

A Prefeitura de Dourados continua com a campanha de vacinação contra influenza nos postos de saúde da cidade. Nesta etapa, a imunização está direcionada para idosos com mais de 60 anos e professores. As unidades de saúde urbanas, que estão vacinando contra influenza, são: Novo Horizonte, Seleta, Cuiabázinho, Vila Hilda, Campo Dourado, Carisma, Piratininga, Chácara dos Caiuás, Maracanã, Cabeceira Alegre, Parque das Nações II, Jockei Clube, Guaicurus e no Bem Te Vi.





Segundo o secretário Edvan Marcelo Marques, a Sems (Secretaria Municipal de Saúde) convoca a população douradense do grupo prioritário para vacinação. “Com a pandemia da Covid-19, a imunização contra a gripe se tornou ainda mais importante. A vacina deixa o sistema imunológico 80% protegido contra cepas do vírus influenza”, explica.





Vale ressaltar que a vacina da gripe evita que o vírus influenza sobrecarregue o sistema respiratório e diminui o risco de contágio por coronavírus.





Meta





Nas três fases da campanha, a meta é aplicar 104.486 doses. A primeira fase, que teve como alvo as crianças (6 meses até menores de anos), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde, foram vacinadas 8.195 pessoas.





Quem está no grupo da primeira fase e não se vacinou, ainda pode procurar uma unidade de saúde para tomar a vacina.





Os grupos prioritários são definidos pelo Ministério da Saúde com base na vulnerabilidade de cada um. A próxima fase, que acontece entre 9 de junho e 9 de julho, abrangerá integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.





