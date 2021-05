BATAGUASSU| Município avança na vacinação contra Covid-19 e imunizará trabalhadores da limpeza urbana

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretária Municipal de Saúde inicia nesta terça-feira, dia 18 de maio, a vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores da limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e líquidos que estão no exercício da função, conforme determina a Resolução 89/CIB/SES, de 13 de maio.





Segundo a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, as empresas oficializadas que se enquadram neste tipo de serviço de maneira comprobatória devem encaminhar ofício à Secretaria Municipal de Saúde com nome, CPF, função, data de nascimento e idade de cada colaborador afim de que seja traçada a estratégia de vacinação para o referido grupo. Todo o chamamento acontecerá mediante a entrega dos protocolos e conforme o quantitativo de vacinas disponíveis.





Conforme levantamento prévio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em torno de 80 pessoas exercem a função atualmente no município.





A pasta informa que os trabalhadores da limpeza urbana com idade de 55 a 59 anos foram imunizados no último dia 14 de maio e reforça que conforme a vacinação for avançando, as demais faixas etárias referente ao público-alvo (trabalhadores da limpeza urbana) serão atendidas.





ASSECOM