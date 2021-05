DOURADOS| Alan Guedes promulga Lei que cria Semana da Valorização da Cultura Indígena

Inclusa no calendário oficial, a Semana será comemorada anualmente na terceira semana de abril

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, promulgou a Lei que inclui no calendário oficial de eventos do município, a Semana da Valorização da Cultura Indígena, a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de abril. O objetivo é promover anualmente o desenvolvimento de atividades, campanhas e projetos de incentivo, colocando a importância da preservação e valorização da cultura.





“Dourados tem a reserva mais populosa do país, é nosso dever enquanto administração criar políticas públicas voltadas a esse público”, pontuou Alan.





Para o diretor da Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas, Leomar Mariano da Silva, o Trovão, a iniciativa traz também união entre os povos indígenas. “Resgata a nossa cultura, ela incentiva os jovens a se apegar a cultura indígena, as nossas rezas, as nossas danças tradicionais”, declarou.





A Lei prevê que escolas, instituições municipais e entidades não governamentais desenvolvam programações com a realização de palestras e atividades práticas de incentivo à valorização da cultura indígena no Município.





“As despesas decorrentes de execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário”, dispõe o texto.





Silvio Deleão, liderança na aldeia Jaguapiru, também falou sobre a iniciativa. “Essa Lei pra nós é grandiosa. Dependemos de ajuda dos órgãos pra gente comemorar e permanecer na nossa cultura e tradição indígena”, comemorou.





