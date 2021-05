Em reunião com Assomasul, Soraya Thronicke demonstra preocupação com a condução da Covid

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

Ao participar nesta quarta-feira (05/05) de videoconferência da Bancada Federal do Estado com a Diretoria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) demonstrou preocupação com a forma que as prefeituras do Estado estão conduzindo a questão da Covid-19. “Quero reforçar que estou do lado dos prefeitos na condução dessa questão para que toquem da melhor forma possível esse problema grave que é a pandemia da Covid-19. Somente assim, no futuro, teremos paz e mais tranquilidade”, declarou.





Soraya Thronicke lamentou a morte do prefeito de Miranda, Edson Moraes (PSDB), que faleceu no último dia 1º de maio vítima de Covid-19, e reforçou a necessidade de os prefeitos terem o máximo de cuidado com essa doença. “Como já tive Covid-19 e me recuperei há poucos dias dessa doença, estou muito angustiada sobre como as pessoas estão sendo assistidas nos postos de saúde dos municípios do Estado. Sei que muitas cidades estão enfrentando a falta de medicamentos para atender a população doente e espero que possamos encontrar a melhor solução para superar esse momento o mais rápido possível, pois pessoas estão sofrendo por causa do vírus. Saibam que as Prefeituras podem contar comigo para buscarmos essa solução”, ressaltou.





Ainda durante a videoconferência, a parlamentar ressaltou a união da Bancada Federal do Estado, o que possibilita atender as demandas dos municípios com população maiores. “Não dá para fazer milagre, temos contornado as dificuldades para atender o maior número possível de municípios de Mato Grosso do Sul. Nós estamos trabalhando, sem bandeira partidária, para atender a todos”, afirmou, parabenizando a Diretoria da Assomasul pela iniciativa de buscar uma maior aproximação com os senadores e deputados federais.





A senadora refere-se ao “Projeto Bancada Federal nos Municípios”, cujo objetivo será o de promover um encontro mensal entre dois parlamentares com os prefeitos na sede da entidade em Campo Grande (MS). De acordo com o presidente da Assomasul, Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB), que é prefeito de Nioaque (MS), os 79 municípios do Estado estão muito gratos à bancada federal pelas emendas e, agora, querem contribuir com a destinação dos recursos. “O que nós queremos é convidar a bancada para discutir com a Assomasul a destinação de recursos. Nós podemos ajudar nessa questão”, declarou.





Além dos integrantes da Bancada Federal do Estado, também participaram da reunião os prefeitos de Terenos (MS), Bela Vista (MS), Guia Lopes da Laguna (MS), Sonora (MS), Itaquiraí (MS), Jaraguari (MS), Alcinópolis (MS), Selvíria (MS) e Rio Negro (MS). Outra pauta da videoconferência foi debater a destinação dos recursos de R$ 100 milhões em emendas coletivas para o Governo do Estado para investir em 10 municípios.





ASSECOM