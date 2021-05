RIBAS DO RIO PARDO| Políticas públicas fomenta reativação da Sala Lilás na Delegacia de Polícia Civil

Fechada desde ano passado, a sala busca atender mulheres e crianças vítimas de abuso sexual ou violência doméstica

©DIVULGAÇÃO

Na manhã desta terça feira (4), após reunião estratégica que definiu ações para a semana de Enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, celebrada na semana do dia 18 de maio, a Secretária de Assistência Social Guiomar Soares acompanhada da Coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Jaqueline Arimura, esteve na Câmara Municipal convidando as vereadoras Rozenir Pereira, Edervânia Malta e Tânia Ferreira para participarem das ações planejadas para o dia 18 de maio.





Secretaria de Assistência Social junto da Vereadora Edervânia Malta realiza visita técnica a Sala Lilás, estiveram presentes também a Secretária Guiomar Soares e Jaqueline Arimura Coordenadora do (CREAS), foram recebidas pelo Delegado Bruno Santa Catarina para verificar as condições físicas da sala e planejar ações imediatas para sua reativação.





A Sala Lilás é um espaço exclusivo para atendimento humanizado de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de abuso, exploração sexual ou violência doméstica, que se dirigirem à Delegacia de Policia Civil.





De acordo com a Secretária de Assistência Social Guiomar “os casos de abuso sexual tem crescido bastante no nosso município e a sala lilás atenderá não só as mulheres, mas as crianças e adolescentes também”. Vamos trabalhar para que o mais rápido possível, sejam feitos os reparos necessários, para atender nossas mulheres, crianças e adolescentes.





ASSECOM